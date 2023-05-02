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Егоров Федор Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Федор
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
__ март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
46667. ЕГОРОВЪ, ФЕДОРЪ ТРОФИМОВЪ. К. Бѣжецк. у., Ивановск. в., д. Поповина, 19 л.; — Москов. О. С., 2 п. 133, 134, 140, 1647 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. въ Мартѣ 905.

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