Колпаков Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолпаков Андрей Алексеевич

Колпаков Андрей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колпаков
Имя
Андрей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
20 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6280. КОЛПАКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 47 л., г. Ставрополя, В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр., Ст. 85, лиш. св. и пор. пр. 1 г., Исп. 20 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.