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Петров Илья Макарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Илья
Отчество
Макарович
Дата исполнения приговора
11 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
10115. Петров Илья Макарович, 33 л., Ульяновск. у., Верхне-Темирявск. в., д. Новых-Алгашей. Н. С. 19 уч. Томск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. 6 м. П. в. з. с. 11 февр. 926.

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