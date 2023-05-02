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Зайцев Андрей Наумович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Андрей
Отчество
Наумович
Дата исполнения приговора
14 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4786. ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ НАУМОВИЧ, 19 л., Вяземск. у., Осташевск. в., д. Иваники. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. 202 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 14 марта 923.

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