Зайцев Андрей Наумович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Наумович
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4786. ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ НАУМОВИЧ, 19 л., Вяземск. у., Осташевск. в., д. Иваники. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. 202 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 14 марта 923.
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