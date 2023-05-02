Галиуллин Латфулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галиуллин
- Имя
- Латфулла
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1749. ГАЛИУЛЛИН ЛАТФУЛЛА, 25 л., Агрызск. к., Сарсак-Омгинск. в., д. Ново-Акузино. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 64, 69, 114, лиш. св. 4 г. 5 м. 14 д. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17ІІ—24.
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