Галиуллин Латфулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалиуллин Латфулла

Галиуллин Латфулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галиуллин
Имя
Латфулла
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
1749. ГАЛИУЛЛИН ЛАТФУЛЛА, 25 л., Агрызск. к., Сарсак-Омгинск. в., д. Ново-Акузино. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 64, 69, 114, лиш. св. 4 г. 5 м. 14 д. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17ІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close