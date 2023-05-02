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Артюков Василий Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артюков
Имя
Василий
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
26 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
44960. АРТЮКОВЪ, ВАСИЛІЙ КОНСТАНтиновъ. К. Козмодемьян. у., Виловатоврагск. в., д. Пердвяковой, 39 л.; — З. Н. 2 уч. Козмодемьян. у., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 26 Марта 905.

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