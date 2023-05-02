Артюков Василий Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артюков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44960. АРТЮКОВЪ, ВАСИЛІЙ КОНСТАНтиновъ. К. Козмодемьян. у., Виловатоврагск. в., д. Пердвяковой, 39 л.; — З. Н. 2 уч. Козмодемьян. у., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 26 Марта 905.
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