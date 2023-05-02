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Зайцев Николай Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Николай
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
21 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4802. ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ, 37 л., Ржевск. у., Ново-Ржевск. в., д. Шарлаево. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 21 мая 92З.

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