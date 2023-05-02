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Андрианов Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андрианов
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
17 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
229. АНДРИАНОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 19 л. Гр. Бронницк. у., Вилькинск. в., д. Бритовки; — Московск. Н. С. Ново-Андроньевск. уч. Кража, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 17 июля 919.

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