Андрианов Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрианов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 229. АНДРИАНОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 19 л. Гр. Бронницк. у., Вилькинск. в., д. Бритовки; — Московск. Н. С. Ново-Андроньевск. уч. Кража, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 17 июля 919.
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