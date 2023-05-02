Малышев Анатолий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малышев
- Имя
- Анатолий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26274. МАЛЫШЕВ, АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. Пошехонье-Володарск. у., Хмелевск. в., с. Ильинского; — Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 4 м. и 21 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 23 янв. 920.
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