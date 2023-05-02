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Кытманов Николай Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кытманов
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6069. КЫТМАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 28 л, Омутнинск. у, Афанасьевск. в, д. Тимофеевской. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 2/ХІІ—24.

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