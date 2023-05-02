Зимирев Михаил Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зимирев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4953. ЗИМИРЕВ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ, 36 л., Велико-Устюгск. у., Папуловск. в., д. Кузьминской. Н. С. 7 уч. Велико-Устюгск. у. Ст. 140, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 28 июня 923.
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