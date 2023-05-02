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Москальчук Филипп Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Москальчук
Имя
Филипп
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
28 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
26940. МОСКАЛЬЧУК, ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ, 42 л. Гр. Сквирск. у., Чубинецк. в. д. Малые-Ерчики; — Н. С. 3 р. г. В.-Волочка. Кража, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокращ. на полов. Исп. 28 июня 920. | 911 105213 114 и 2 ч. 1651 У.

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