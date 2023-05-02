Москальчук Филипп Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Москальчук
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26940. МОСКАЛЬЧУК, ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ, 42 л. Гр. Сквирск. у., Чубинецк. в. д. Малые-Ерчики; — Н. С. 3 р. г. В.-Волочка. Кража, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокращ. на полов. Исп. 28 июня 920. | 911 105213 114 и 2 ч. 1651 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.