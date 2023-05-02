Половцев Петр Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Половцев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7837. ПОЛОВЦЕВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ, 40 л., Томск у., Турунгаевск в. и с. Н. С. 2 уч. Томск. у. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. Исп. 23 сент. 923.
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