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Симашов Исаак Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симашов
Имя
Исаак
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
29 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9110. СИМАШОВ ИСААК МАКСИМОВИЧ, 24 л., Велижск. у., Сертейск. в., д. Селезни. Витебск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св З г. и пор. пр. 2 г. Исп. 29 мая 923.

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