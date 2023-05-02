Сергеенко Василий Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергеенко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8990. СЕРГЕЕНКО ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ, 33 г., Н.-Николаевск. у., Алексеевск. в., д. Линтовки. Н. С. 10 уч. Н.-Николаевск. у. Ст. Ст. 95, 140, 178, лиш. св. и пор. пр. 1 г. 4 м. Исп. 31 окт. 923.
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