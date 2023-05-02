Седякин Константин Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Седякин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 625
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17559. сѣдякинъ, Константинъ Кондратьевъ (онъ же Сидякинъ). Мщ. изъ сс.-посел. г. Каинска, 34 л., рд. въ г. Минскѣ;— М. С. 2 уч. Каипск. у., 16, 169 и 2 п. 170¹ М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ сего же числа (кража, т. 3 м.), тюр. 6 м. Исп. 12 Дек. 908. | 96 98698 1655 У. | 91 16094 1655 У. | 93 84408 1647 У. | 89 46477 169 М. | 92 59389 169 М. | 88 27404 169 М.
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