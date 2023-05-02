Афонин Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афонин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 367. АФОНИН, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 34 л. Гр. Жиздринск. у., Каторск. в., д. Незвановой; — Калужск. Губ. Ревтриб. Неподчинение декрету о сдаче оружия, ложное показан. и присвоен., лиш. св. 6 м. и лиш. пр. на 2 г. занимать выборн. должн., но по амн. 6-го Всер. С‘езд. Сов. нак. сокр. до 3 мес. Исп. 15 марта 919.
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