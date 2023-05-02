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Уфимцев Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уфимцев
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 349
Источник
Скан
Оригинальная запись
12894. Уфимцев Иван Васильевич, 26 л., Шадринск. окр., Батуринск. р., д. Максимовой. Н. С. 6 р. Свердловск. окр. Ст. ст. 2 ч. 86, 88, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 13 дек. 926.

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