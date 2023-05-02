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Адрианов Семен Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адрианов
Имя
Семен
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
10 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
52. АДРИАНОВ, СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, 18 л. Гр. Боровичск. у., Ореховск. в., д. Коршиковой; — Н. С. 1 отд. 1 гор. р-на г. Петрограда. Кража. лиш. св. 1 г. Исп. 10 июля 919.

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