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Самарин Тимофей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самарин
Имя
Тимофей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
05 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8682. САМАРИН ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 37 л. Георгиевск. у. Солдатск. в. Н. С. 4 уч. Георгиевск. у. Ст. ст. 180, 181, лиш. св. 2 г. Исп. 5 июня 923.

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