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Корешков Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корешков
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6510. КОРЕШКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 17 л., б. Петроградск. у., Луначарск. в., с. Рыбецкого, Н. С. Дежур. Камер. б. г. Петрограда, Ст. 180, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г., Исп. 31 дек. 923.

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