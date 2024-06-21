Плисенков Аника Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плисенков
- Имя
- Аника
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44144. ПЛИСЕНКОВЪ, АНИКА ИВАновъ. К. Карачевск. у., Пятницк. в., с. Семеновки, 32 л.; — Орлов. О. С., 2 п. 134, 149 и 2 п. 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 28 Февр. 907.
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