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Енгуразов Алим Хуснетдинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Енгуразов
Имя
Алим
Отчество
Хуснетдинов
Дата исполнения приговора
18 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
46688. ЕНГУРАЗОВЪ, АЛИМЪ ХУСНЕТдиновъ. К. Темников. у., Стрѣлецк. в., д. Енгуразовой, 21 г.; — 3. Н. 4 уч. Керенск. у., 16, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 18 Іюня 905.

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