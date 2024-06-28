Енгуразов Алим Хуснетдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Енгуразов
- Имя
- Алим
- Отчество
- Хуснетдинов
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46688. ЕНГУРАЗОВЪ, АЛИМЪ ХУСНЕТдиновъ. К. Темников. у., Стрѣлецк. в., д. Енгуразовой, 21 г.; — 3. Н. 4 уч. Керенск. у., 16, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 18 Іюня 905.
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