Слепнева Татьяна Семеновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Слепнева
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Семеновна
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28846. СЛЕПНЕВА, ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА, 25 л. Гр. Корчевск. у., Рождественск. в., д. Захариной; — Н. С. Василеостровск. р. 1 отд. г. Петрограда. Распр. лож. слухов, лиш. св. 1 г. Исп. 30 авг. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.