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Иванов Михаил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Михаил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
14 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5160. ИВАНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 34 л., Н.-Удинск. у., Тайгутск. в. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 14 февраля 923.

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