Бобков Дмитрий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130094. бобковъ, Дмитрій Павловъ. К. Инсарск. у., Сіалѣевско-Пятинск. в. и с., 23 л.; — Пензенск. О. С., 134, 135, 149 и 1 П. 269¹ У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 20 Апр. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.