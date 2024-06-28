Уткин Осип Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уткин
- Имя
- Осип
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46095. УТКИНЪ. ОСИПЪ ИВАНОВЪ (онъ же Лаврентьевъ). К. Каширск. у., Богатищевск. в., с. Ледова, 36 л.; — Москов. О. С., 2 п. 134,2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 5 Марта 907. |900 96878 1655 У. | 89 22972 169 М. | 97 89906 1655 У. | 88 78336 169 М. | 95 96194 1655 У. | 88 61024 169 М. | 92 4174 1655 У. | 87 94056 169 М. | 90 108594 169 М.
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