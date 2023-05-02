Бикмеметов Хабибулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бикмеметов
- Имя
- Хабибулла
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130050. БИКМЕМЕТОВЪ, ХАбИБУЛЛА. К. Тетюшск. у., Б.-Кляринск. в., д. Малыхь-Клярей, 27 л.; — З. Н. 2 уч. Тетюшск. у. 1 Сент. 909, 158¹ М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ сего же числа (по 138¹ М.—тюр. 3 м.), тюр. 4 м. Исп. 27 Сент. 909.
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