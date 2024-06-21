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Мухин Роман Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухин
Имя
Роман
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
21 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
85266. МУХИНЪ, РОМАНЪ НИКИТИНЪ, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Калужск. у., Карачевск. в., д. Груздова; — Калуж. О. С., 25 Апр. 911, 16¹, 5 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 1½ г., съ зач. 1 г. и 5 м. предв. заключ. Исп. 21 Мая 911. | 908 8090 1647 У.

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