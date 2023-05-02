Ветлова Александра Матвеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ветлова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Матвеевна
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13795. ВЕТЛОВА, АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВНА, 37 л. Гр. Старо-Русск. у., Воскресенск. в., с. Великого; — Н. С. Невск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 15 окт. 920.
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