Брюханова Александра Прокофьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брюханова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Прокофьева
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45441. БРЮХАНОВА, АЛЕКСАНДРА ПРОкофьева. К. Шадрин. у., в. и с. Уксянскаго, 22 л.; — М. С 1 уч. Курган. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Мая 905.
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