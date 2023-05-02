Виноградный Онисим Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виноградный
- Имя
- Онисим
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47904. ВИНОГРАДНЫЙ, онисимъ ЗАхаровъ, 26 л. К. Мелитопольск. у., Лепатихск. в., с. Зеленаго;— Симферопольск. О. С., 31 Окт. 907, 114, 152¹, 1642, 9 и 1647 У., арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 10 Дек. 907.
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