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Лоскутов Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лоскутов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
25 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8250. ЛОСКУТОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 38 л., Томск. у., Тискинск. в. и с. Томск. Губсуд. Ст. 114, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 25 мая 923.

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