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Метоман Александр Редиков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Метоман
Имя
Александр
Отчество
Редиков
Дата исполнения приговора
28 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
96566. МЕТОМАНЪ, АЛЕКСАНДРЪ РЕдиковъ, 27 л. К. Эзельск. у., Килькундск. в.; — М. С. 1 уч. Перн.-Феллин. окр., 6 Іюня 911, 169 и 3 п. 111 М., тюр. 1½ м. Исп. 28 Іюня 911

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