Солодов Иван Елпидифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Солодов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Елпидифоров
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98805. СОЛОДОВЪ, ИВАНЪ ЕЛПИДИФОровъ, 33 л. Сс.-пос. Селенгин. у., Посольск. в., д. Колесовскаго, рд. Кадников. у., Томышевск. в., въ с. Лобановѣ; — Иркутск. О. С., 20 Янв. 911, 1045, 1057, 1065 и 1070 Там. У., тюр. 3 м. Исп. 13 Іюня 911. | 99 104500 1490 У.
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