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Лисенков Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лисенков
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
16729. ЛИСЕНКОВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 30 л. Гр. Калязинск. у., Фроловск. в., д. Никольской; — Н. €. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы. Незак. проезд, лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 6 м. Исп. 16 июня 920.

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