Березкин Алексей Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Березкин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35772. БЕРЕЗКИНЪ, АЛЕКСѢЙ ДАНИловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Калязинск. у., Плещеевск. в., д. Лома, 30 л.; — Калязинск. Г. С., 14² и 5 п. 170 М., по слож. съ нак. по приг. Калязинск. Г. С. отъ 7 Іюня 907 г. (38 М., ар. 7 дн.), тюр. 6 м. и 3 дн. Исп. 3 Февр., счит. ср. съ 14 Янв. 909. | 900 26796 1843 У.
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