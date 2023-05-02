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Казаков Андрей Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казаков
Имя
Андрей
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4080. КАЗАКОВ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, 28 л., Тейковск. у., Лежневск. в., д. Скоково. Н. С. 5 уч. Ив.-Вознесенск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 4/ХІ—24. 

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