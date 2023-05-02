Скворцов Филипп Ефремович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скворцов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Ефремович
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 314
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10764. СКВОРЦОВ ФИЛИПП ЕФРЕМОВИЧ, 20 л., Смоленск. г., г. Белого. Н. С. 1 уч. Бельск. у. Ст. ст. 176, 220, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 16/ѴІІІ—24.
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