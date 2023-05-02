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Миклин Тимофей Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миклин
Имя
Тимофей
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
03 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
9129. Миклин Тимофей Кузьмич, 29 л., Слободск. у., Сезеневск. в., д. Миклинки. Вятск. Губсуд. Ст. 180. п. п. "б", "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 3 мар. 926.

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