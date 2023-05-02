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Кутузов Мустафа

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кутузов
Имя
Мустафа
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
16478. КУТУЗОВ, МУСТАФА, 48 л. Гр. Бирск. у., Байгузинск. в.; — Н. С. 7 уч. Сарапульск. у., Пьянство. лиш. св. 1 г. условно.

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