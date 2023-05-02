Левин Дмитрий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Левин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7987. ЛЕВИН ДМИТРИЙ. АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 л., Лаишевск к. и в., д. Норманки. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. 116, лиш. св. 1½ г. Срок. исп. не указ., осужд. 25 янв. 923.
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