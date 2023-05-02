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Воротников Герасим Проклов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воротников
Имя
Герасим
Отчество
Проклов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
45888. ВОРОТНИКОВЪ, ГЕРАСИМЪ ПРОКловъ. К. Камышлов. у., Колчеданск. в., д. Черноскутовой, 22 л.; — Екатеринбург. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 17 Мая 905.

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