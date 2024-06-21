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Хабибулин Нур Мухаметов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хабибулин
Имя
Нур
Отчество
Мухаметов
Дата исполнения приговора
13 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
Источник
Скан
Оригинальная запись
140679. ХАБИБУЛИНЪ, НУРЪ МУХАМЕТОВЪ. К. Маріинск. у., Боготольск. в., д. Шулдатъ, 31 г.; — М. С. 4 уч. Маріинск. у. 13 Іюня 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 13 Іюня 909.

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