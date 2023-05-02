Скоморохов Алексей Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скоморохов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35491. СКОМОРОХОВЪ, АЛЕКСѢЙ ЛАВрентьевъ. К. Вятск. у., Кумевск. в., д. Башкирской, 48 л.; — Г. С. 2 уч. г. Вятки (въ 6 р.), 49 М., тюр. 8 н. Исп. 23, счит. ср. съ 7 Марта 905. | 904 27132 49 М. | 900 22267 50 М. | 903 48730 49 М. | 99 77249 49 М., гдѣ имя и отч. невѣрны. | 901 85717 49 М.
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