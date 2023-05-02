Фролов Степан Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140653. ФРОЛОВЪ, СТЕПАНЪ АКИМОВЪ. К. Сапожков. у., Путятинск. в., с. Строевскаго, 32 л.; — Москов. Ст. С. М. С. 9 Марта 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 31 Окт. 909.
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