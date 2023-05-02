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Фролов Степан Акимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Степан
Отчество
Акимов
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
Источник
Скан
Оригинальная запись
140653. ФРОЛОВЪ, СТЕПАНЪ АКИМОВЪ. К. Сапожков. у., Путятинск. в., с. Строевскаго, 32 л.; — Москов. Ст. С. М. С. 9 Марта 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 31 Окт. 909.

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