Гусев Андрей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3624. ГУСЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 26 л., Воскресенск. у., Ново-Петровск. в., д. Денишкино. Московск. Губсуд. Ст. 91 ч. 2, пор. пр. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 19 дек. 923.
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