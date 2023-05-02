Гаврилов Иван Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45940. ГАВРИЛОВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСАНдровъ. Мщ. г. Шлиссельбурга, 19 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 25 уч. (во 2 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 24 Мая 905. | 904 48681 172 М.
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