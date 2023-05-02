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Шарпаев Филипп Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарпаев
Имя
Филипп
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
13571. Шарпаев Филипп Иванович, 25 л., Брянск. г., Бежицк. уч. Жирятинск. в., д. Кучеево. Н. С. 11 уч. Бежицк. у. Ст. 176, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 7 окт. 926.

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