Детин Степан Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Детин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3873. ДЕТИН СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 21 г., Пугачевск. у., Андросовск. в., и д. Самарск. Губсуд. Ст. 189, лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 7 апр. 923.
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