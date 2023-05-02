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Детин Степан Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Детин
Имя
Степан
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3873. ДЕТИН СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 21 г., Пугачевск. у., Андросовск. в., и д. Самарск. Губсуд. Ст. 189, лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 7 апр. 923.

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